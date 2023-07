Fem redningsaksjonar på fem dagar til Preikestolen

Hittil i år har det vore færre redningsaksjonar på stien til Preikestolen enn i fjor, men nå er det i ferd med å utlikna seg. Det seier Thor Egil Solberg Siem, operativ leiar for Norsk Folkehjelp i Strand og Forsand til avisa Strandbuen. Dei siste fem dagane har folkehjelpa vore ute på fem redningsoppdrag. – Når det er periodar med fint vêr, som slår over til regn, så blir det sleipt og glatt. Det handlar ikkje så mykje om fottøyet, som at folk rett og slett er uheldige, seier Siem.