Fem fylker med varmerekord i februar

– Det er sørvestlige vindstrømmer og milde luftmasser som har kommet inn mot Norge og gitt disse høye temperaturene, sier klimaforsker Jostein Mamen, ved Meteorologisk Institutt.

Aller varmest var det i Grimstad i Aust-Agder fylke. Der ble det målt 18,7 grader den 26. februar, som er mer enn 2 grader mer enn forrige rekord fra 1957. De andre fylkene som slo sine egne varmerekorder var Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Oppland.

Rogalandsrekorden kom samme dag, på Våland i Stavanger. Der ble det målt 14,2 varmegrader, og det er den høyeste temperaturen målt i februar noen gang.

Lenge siden det var så varmt

– Vi må helt tilbake til 1943 for å finne forrige rekord fra målestasjonen på Våland. Den lå på 11,7 grader i februar 1943. Fylkesrekorden for Rogaland er fra 1990, og var 13,8 grader, sier Mamen.

Jenny Munthe (3) trengte ikke ytterjakke denne vinterferiedagen ved Møllebukta i Stavanger. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Månedstemperaturen for hele landet lå 3,5 grader over normalen, og årets februar legger seg dermed inn blant de 15-20 varmeste om man ser på målinger tilbake til 1900. Normaltemperatur for februar i Norge er minus 7 grader.

1989 og 1990 varmere

Så selv om det har vært varmere enn normalt, har det altså ikke vært rekordvarmt hvis man ser hele måneden under ett. Februar i både 1989 og 1990 var varmere.

– Men med unntak av målestasjonen i Karasjok, så har samtlige av landets målestasjoner vist temperaturer over normalen sist måned, sier Mamen.

Fylkesrekordene for februar i henholdsvis Hordaland, Sogn og Fjordane og Oppland var på 15,7 grader i Etne, 15,5 grader i Bremanger og 13,3 på Lesja.

Ikke bare varmt, men også vått.

Det har også vært 145 prosent mer nedbør i februar enn normalt. Noen stasjoner i Nordland og Troms fikk omtrent tre ganger så mye nedbør som vanlig. Aller mest fikk Sørfold i Nordland, der det ble målt 77,1 mm den 23. februar.