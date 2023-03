Fem Bandidos-medlemmer siktet for grov narkotikakriminalitet

Den 15. februar pågrep politiet fem personer i Sør-Rogaland, siktet for grov narkotikakriminalitet.

– Det har vært en etterforskning over tid, og fellestrekkene for alle de pågrepne er at de har tilknytning til Bandidos, sier politiadvokat Karen Mork til NRK.

De fem ble alle varetektsfengslet i fire uker på grunnlag av bevisforspillelsesfare. Strafferammen for grov narkotikakriminalitet er 10 år.

– Vi kan ikke utelukke flere pågripelser i saken, sier Mork.

Tre andre personer ble også pågrepet den 15. februar, mistenkt for å ha tilknytning til saken. Men disse ble senere løslatt.

Mork ønsker ikke å kommentere saken videre på nåværende tidspunkt.