– Vi ble veldig skuffet over den holdningen Renaa hadde til at de ansatte skulle få ordna lønns- og arbeidsvilkår, for det er ikke verdens største lønn de har i denne bransjen, sier Morten Larsen, distriktssekretær i Fellesforbundet i Rogaland.

I november 2016 ble Fellesforbundet kontakta av 13 ansatte i Renaa restauranter AS i Stavanger, som blant annet driver gourmetrestauranten Re-Naa med én Michelin-stjerne. Det var den gangen 40 ansatte i selskapet.

De 13 ansatte ønsket å bli medlemmer i fagforeninga og krevde en tariffavtale. Noen måneder senere snudde imidlertid de ansatte.

Morten Larsen, distriktssekretær i Fellesforbundet i Rogaland. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Ifølge Larsen ble de ansatte presset av ledelsen i Renaa til ikke å kreve tariff.

– Det var et allmøte der det ble sagt at de måtte legge ned hvis de fikk tariffavtale, sier han.

Få organiserte

Larsen mener også Renaa hjalp de ansatte til å trekke kravet.

I februar fikk Renaa Rogaland fylkeskommunes hederspris for sitt arbeid med lærlinger. Den mener Larsen at de aldri burde fått.

– Vi var helt klare på at de ikke burde fått den prisen fordi de hadde oppført seg sånn i den saken om tariffavtalen, sier han.

Avviser press

Kokk og daglig leder i Renaa restauranter AS, Sven Erik Renaa, avviser at han eller ledelsen presset de ansatte til å ikke kreve tariff.

– Jeg er ikke sikker på hvorfor de trakk ønsket sitt. Jeg tror veldig mange ikke helt forstod hva de ville være med på den gangen, sier Renaa til NRK.

– Så de ble ikke presset på noen måte?

– Det var ikke noe press. Vi ønsket å forstå hvor skoen trykket og om de var misfornøyde med noe. Det var de ikke, så da valgte de å trekke det. De som allerede var fagorganisert den gangen, er det fremdeles, så vidt jeg vet.

Sven Erik Renaa etter at restauranten hans fikk en Michelin-stjerne i 2016. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Så det ble ikke sagt at restauranten måtte stenge om de ikke trakk kravet?

– Nei. Vi hadde et ansattmøte hvor vi spurte om folk var misfornøyde med arbeidsforholdene, og da redegjorde vi samtidig for økonomien i restaurantene, og jeg mener det ble sagt at vi kunne bli nødt til å stenge søndagsserveringen i Matbaren hvis økonomien ble dårligere, sier kokken.

Renaa mener de fortjente Rogaland fylkeskommunes hederspris.

– Vi har gjort en fantastisk jobb med lærlingene. Vi har utdannet et stort antall elever, vi har fått fram gode kokker som bidrar over hele byen. Vi har nå elleve lærlinger inne som vi tar veldig godt vare på. Jeg forstår ikke at Fellesforbundet mener at vi skulle nektes en pris for arbeidet vi gjør med lærlinger fordi våre ansatte valgte å ikke organisere seg to år tidligere, sier han.

Frykter for rekrutteringen

Ifølge Fellesforbundet er svært få organisert i restaurant- og utelivsbransjen. Ved å få en avtale med de Renaa-ansatte håpet fagforeninga å få et fotfeste i bransjen.

Larsen frykter at de unge ikke lenger vil søke seg til kokkeyrket.

– Vi vet at de som jobber i den bransjen har cirka 350.000 kroner i året. Det viser tydelig at den bransjen tenger å bli mer attraktive, sier han.

Sven Erik Renaa erkjenner at restaurantbransjen er et relativt lavtlønna yrke, men påpeker at det er en tøff bransje og at Renaa tjener lite penger. Renaa restauranter hadde et årsresultat på 237.000 kroner i 2017.

Ifølge Renaa tjente kokkene og servitørene hos Renaa i snitt 450.000 kroner i året inkludert tips – og pluss overtidsbetaling.

– Snakker ned yrket

– Jeg er skuffet over at Fellesforbundet ved Larsen snakker ned kokk- og servitør yrket på denne måten. Det er et flott yrke med mange flinke folk og spennende muligheter. Og jeg synes det er underlig at Fellesforbundet skal angripe oss som enkeltaktør for å få et fotfeste i bransjen. Vi har aldri motsatt oss at våre ansatte er organisert. Tvert imot har vi invitert LO til å holde informasjonsmøter for lærlingene våre.

Kokken understreker at Renaa følger alle lover og regler.

– Vi er blant dem med mest orden i sysakene. Det finnes nok andre aktører som burde blitt mer i søkelyset enn oss, sier han.

Distriktssekretær i LO i Rogaland, Eirin Sund, sitter i Yrkesopplæringsnemda som var dem som ga hedersprisen til Renaa, nærmere bestemt til Torill Renaa.

Sund fikk høre om tariffavtale-saken fra 2016 etter at det var bestemt at Renaa skulle få prisen.

– Men jeg sitter i dag ikke på informasjon som tilsier at det vi gjorde i februar, var feil, sier Sund.

– Jeg skulle ønske at alle bedrifter hadde tariffavtale, men sånn er det bare ikke. Vi må også anerkjenne de bedriftene som driver uten tariff, og deres arbeid med lærlinger og fagarbeidere, sier Sund.