Felles formannskap på Nord-Jæren

Ordførerne og kommunedirektørene i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg inviterer til felles formannskapsmøte for storbyregionen. Møtet skal skje i Sandnes.

Målet med møtet er å få til et enda bedre samarbeid mellom de fire kommunene, for å styrke attraktiviteten som det tredje største storbyområdet i Norge.

– Målet vårt er at Nord-Jæren skal bli landets mest attraktive bo- og arbeidsmarkedsregion, sier ordfører i Sandnes Kenny Rettore.