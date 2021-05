Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette viser berre kor viktig det er å ta fleire testar når du har mistanke om at du har blitt smitta, seier familiefaren Oddvar Di Lorenzo frå Klepp.

Etter at den eldste sonen hans fekk påvist korona, og gjekk i isolasjon i kjellaren, tok Oddvar fire testar på ei veke.

Ein hurtigtest og tre normale testar, eller såkalla PCR-testar. Det var berre den siste PCR-testen som var positiv.

– Den tok eg eigentleg for å testa meg ut av karantenen, så det var nokså overraskande at han var positiv, seier han.

Kona fekk fem negative svar på PCR-testar, før det sjette var positivt.

Oddvar Di Lorenzo saman med kona Lise Nessa Di Lorenzo og barna Victoria (7) og Christian (12). Fotograf er den eldste sonen Alexander (15). Foto: Alexander Nessa Di Lorenzo

– Klinisk sensitivitet opp mot 90 prosent

Fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland, fortel at ein kan ha fått smitte i seg som ikkje blir avslørt ved dei første prøvane på grunn av inkubasjonstida, altså tida frå ein blir smitta til ein viser symptom.

Normalt er det tre til seks dagar.

– I denne tida har ein fått virus i kroppen som formeirar seg. Til slutt blir det så mykje at det slår ut på ei prøve, seier han.

Han legg til at PCR-testane er svært sensitive, men at det er feilmargin på alle testar og at evna til å fange opp positive tilfelle er avhengig av fleire faktorar.

– Hurtigtestane er gode for å finna personar som er smitteførande når det er mykje smitte i eit område, og har i slike tilfelle ein sensitivitet på 60–80 prosent. PCR-testane er meir nøyaktige, dei har klinisk sensitivitet opp mot 90 prosent, seier Forland.

– Kor mykje skal ein stole på resultatet om du har mistanke om at du kan vere smitta?

– Om ein får eit positivt svar kan ein stole på dette. Er prøva tatt med hurtigtest, bør dette bekreftast med PCR for også å kunne analysere prøven vidare i forhold til undergrupper av viruset, seier han.

Frode Forland er fagdirektør i FHI. Foto: terje pedersen

Hamna på sjukehus

Samla tok familien Di Lorenzo 16 testar før alle fem familiemedlemmane hadde fått påvist korona.

Oddvar Di Lorenzo, som tidlegare har vore handballmålvakt på eliteserienivå, fekk dei heftigaste symptoma i familien på fem.

– Eg fekk kraftig feber, og målingar viste at eg hadde lågt oksygennivå i blodet, forklarer han.

Han blei lagt inn på Stavanger universitetssjukehus fredag 23. april, og låg der i tre netter før han blei skriven ut.

– Eg taklar godt ei sjukehusinnlegging. Eg synest meir synd på ungane mine som må vera heilt isolerte, seier han.

Isolert i huset i tre veker

Han er framleis kortpusta, men tilbake hos familien sin, der alle ennå er i karantene på tredje veke.

Den yngste sonen, Christian (12), seier at han gler seg til å få koma ut. Noko som etter planen skal skje etter helga.

– Eg kjenner meg framleis litt tung i hovudet, elles går det greitt med forma min. Men eg saknar å vera med vennar, seier 12-åringen.

Testing og karantene

Ifølgje FHI var det heilt rett av familiemedlemmane å testa seg fleire gonger, slik at ingen av dei gjekk ut av karantene med smitte i kroppen.

– Ein kan testa seg ut tidlegast etter negativ test på dag sju. I karanteneperioden skal ein vere føre var, unngå nærkontakt, halde avstand, vere nøye med hygiene og om mogleg ikkje dele bad og soverom, seier Frode Forland.