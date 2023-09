Fekk fengsel og 99.000 i bot for å ha køyrt i fylla

Ei kvinne er i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømd til å betale 99.000 kroner i bot for å ha køyrd bil med promille, natt til fredag 28. april i år. Ho må også sone 32 dagar i fengsel. Ein blodprøve tatt same natt, viste ein promille på 1.96. Kvinna er også tatt to gonger tidlegare for å ha køyrd bil med promille i blodet.