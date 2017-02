Feiret gull med seier mot VIF – møter Stjernen i kvartfinalen

Stavanger Oilers er seriemester for tredje året på rad og kan ta sin sjette strake NM-tittel om det går hele veien også i år.

Mens spillerne fikk det synlige beviset på at de er seriemestere, bestemte kaptein Kristian Forsberg, trener Pål Gulbrandsen og sportssjef Pål Higson seg for å møte Stjernen i kvartfinalen i NM.

– Det gikk litt på magefølelsen, sa Higson til TV 2 etter å ha kunngjort kvartfinalevalget.

God stemning i DNB Arena etter kampen mot Vålerenga. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Oilers tapte nylig mot Stjernen, men valgte likevel Fredrikstad-laget som motstander i kvartfinalen i hockeysluttspillet. Lørenskog valgte Lillehammer og Storhamar tok Sparta. Dermed møtes Frisk Asker og Vålerenga i den siste kvartfinalen.

Kontrollerte kampen

Stavanger ledet lenge 3-0 mot Vålerenga i den siste kampen i grunnspillet i eliteserien ishockey.

Eric Nystrom, Joshua Soares og Eirik Salsten scoret målene for hjemmelaget i de to første periodene og virket å sørge for å feire seriemesterskapet med stil.

Vålerenga hadde lite å komme med mot Stavanger-laget og det hele virket å bli toppet da tidligere Vålerenga-spiller Salsten satte inn 3-0-målet til stor jubel blant hjemmepublikum. Men så våknet gjestene fra Oslo.

God stemning i DNB Arena etter kampen mot Vålerenga. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Comeback til ingen nytte

Martin Laumann Ylven reduserte for Vålerenga tidlig i tredje periode. Tobias Lindström fant Ylven foran mål, og 28-åringen satte pucken sikkert i mål.

Rasmus Juell skapte spenning i kampen med sin 2-3-scoring like etter, og samme Juell satte inn 3-3 etter 52 minutter.

Med under minuttet igjen avgjorde tidligere Vålerenga-spiller Salsten til 4-3 til Stavanger før Dan Kissel la på til 5-3 etter at Vålerenga hadde tatt ut keeper i jakten på 4-4-scoringen.