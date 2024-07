Feiret at taket er tett på sykehuset i Haugesund

Byggprosjektet ved Haugesund sjukehus er i rute, og nylig var det kranselag for å feire at taket på S-blokka er tett.

– At det er tett tak på S-blokka er en viktig milepæl. Vi må vel innrømme at vi har holdt pusten noen ganger, pga. mye regn og det sårbare røntgenlaboratorium under. Men det har gått bra, og det er svært gledelig at prosjektet holder fremdriftsplan, sier prosjektdirektør Laila Nemeth i Helse Fonna.