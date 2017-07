Feil tre ble utpekt som «Jonas-treet»

Det har Haugesunds Avis avslørt.

Treet i Djupadalen i Haugesund som under valgkampturneen i 2013 gikk landet rundt på Twitter og siden er blitt turområdets mest omtalte, ble stående i skyggen av et annet tre, som i årets valgkampturné er smykket med et eget skilt med påskriften «Jonas-treet».

– For mens den ene artikkelen etter den andre fremstilte det som om Støre hadde avduket treet han gjemte seg bak for fire år siden, skurret det kraftig for vår fotograf Alf-Robert Sommerbakk, skriver avisen.

Det var han som knipset bildet av Støre i 2013.

I den undersøkende journalistikkens ånd tok avisen kontakt med stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap), som understreket at det var gjort grundige undersøkelser i forkant og at hun var sikker på at det var riktig tre.

– Må revurdere

Et bilde tatt fra samme vinkel som det populære bildet av Støre fra 2013, kunne imidlertid avsløre at det var feil tre.

– Jeg er fortsatt ganske sikker på at vi har avduket riktig tre. Men det er klart at når jeg blir fortalt at jeg tar feil, så må jeg jo revurdere det, sier Liadal.

Hun henviste avisen til Haugesund Turistforening. Der var det ikke svar å få.