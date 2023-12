Feil i budsjettet

Stavanger kommune har oppdaget en feil i budsjettarbeidet, som gjør at det er budsjettert med nesten 300 millioner kroner for lite i handlings og økonomiplanen for 2024–2027.

Kjartan Møller som er økonomi- og organisasjonsdirektør i Stavanger kommune, sier til Rogalands Avis at det er en formelfeil i et regneark som har ført til feilen.

Dermed får politikerne nesten 300 millioner kroner ekstra å bruke de neste fire årene.