Fartsbøter ved skule i Sandnes

Utrykkingspolitiet hadde ein kontroll i Postveien i Sandnes, like ved Trones Skole i dag tidleg. Kontrollen var i 30-sone, og fire førarar fekk bot. Den høgaste målte farten var 38 km/t. I tillegg fekk to bilførarar bot for ikkje å ha brukt bilbelte.