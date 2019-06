Dagen etter at Sunniva Ødegård (13) ble drept på Varhaug i Rogaland, var faren til den drapstiltalte 18-åringen i avhør hos politiet. Faren forklarte seg som vitne, men nevnte ikke hammeren.

På dette tidspunktet hadde faren allerede funnet den blodige hammeren i sekken til sønnen og tørket blod av den.

– Hammeren var ikke i tankene min da jeg satt i avhøret, men senere når jeg snakket med svogeren min samme kveld sa jeg: «Faen, jeg glemte hammeren», sa 43-åringen i vitneboksen.

Likevel ga han ikke politiet beskjed om hammeren. Han slo seg til ro med at Kripos, som hadde sperret av boligen hans, ville finne hammeren.

Kripos fant hammeren

Da familiens hus ble frigitt av politiet, var hammeren borte. Aktor Oddbjørn Søreide påpekte at selv om Kripos fant hammeren, så kunne de ikke vite at den tiltalte faren hadde tørket blod av den.

Kun to uker etter at rettssaken mot sønnen ble avsluttet i Jæren tingrett, måtte 43-åringen selv møte i retten. Han er tiltalt for bevispåvirkning.

Straffelovens § 160 Ekspandér faktaboks Paragraf 160 handler om bevispåvirkning og unndragning fra strafforfølgning:

«Den som motarbeider en offentlig undersøkelse av et lovbrudd ved å bidra til at gjenstander som kan ha betydning som bevis tilintetgjøres, fjernes, ødelegges, endres, plantes eller fabrikkeres, eller på annen måte utsletter sporene etter handlingen, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år».

Bakgrunnen for tiltalen er at faren tørket blod av hammeren som ble brukt til å drepe Sunniva Ødegård, morgenen etter drapet fant sted. Kluten han tørket blod med, kastet han i en container på jobb.

Han skal også ha vasket T-skjorten, bokseren og buksen som sønnen hadde på seg drapskvelden. Hettegenseren til sønnen, kastet faren i søppelet.

Det var blod på klærne til sønnen.

I rettssaken mot 18-åringen fortalte 43-åringen at sønnen sa han hadde slåss med en kamerat drapskvelden.

Dette er det siste bildet som er tatt av Sunniva Ødegård. En selfie som ble tatt kun timer før hun ble drept. Foto: Privat

Ifølge faren var buksen full av blod. Faren syntes det var veldig mye blod for en slåsskamp mellom to gutter.

– Det var så mye blod på buksa at han ikke kunne vaske den sammen med de andre klærne. Jeg tvang sønnen min til å spyle buksa i badekaret. Det var min bukse, fortalte 43-åringen i retten 20. mai.

– Jeg visste det ikke

I dag opprettholdt faren forklaringen sin. Han fortalte i detalj om hva han gjorde og tenkte morgenen etter drapet fant sted.

– Det høres ut som jeg skulle visst at han hadde drept noen, men jeg visste ikke at sønnen min hadde drept henne, fortalte han i dag.

Her i Åvegen 20 ble 13 år gamle Sunniva Ødegård angrepet og drept. To ganger skal den tiltalte 18-åringen ha slått 13-åringen med hammer i hodet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Etter politiavhøret leste 43-åringen om bevisforspillelse på nettet. Da ringte han politiet for å fortelle at han hadde kastet sønnens hettegenser.

Seks uker etter første avhør

Han ønsket ikke at noen skulle tro at han prøvde å skjule noe.

I denne telefonsamtalen nevnte han derimot ikke hammeren eller kluten som han tørket den med.

Senere ringte han på ny til politiet for å fortelle om kluten. Men heller ikke nå ble hammeren nevnt.

Først 14. august ble hammeren et tema, da hadde politiet innkalt ham til et nytt avhør. Over seks uker etter det første avhøret.

– En observant far

I saken mot 43-åringen ble det ført ett vitne, hans svoger. Han fortalte at de ikke trodde nevøen hadde drept Sunniva Ødegård. De trodde det var snakk om en trafikkulykke, og at nevøen var på feil sted til feil tid.

Varhaug-drapet Ekspandér faktaboks Natt til 30. juli 2018 ble 13 år gamle Sunniva Ødegård funnet drept like ved hjemmet hennes på Varhaug i Rogaland.

Drapsvåpenet skal ha vært en hammer.

Det er usikkert om Ødegård ble utsatt for et seksuelt overgrep mens hun var bevisstløs etter det første slaget fra hammeren, eller om overgrepet skjedde etter at hun ble drept.

En 18 år gammel mann er tiltalt for drapet. Han var 17 år da drapet skjedde.

I fjor sommer hadde den tiltalte et eskalerende rusproblem.

Forsvaren til den tiltalte mener 18-åringen var psykotisk da drapet skjedde, og at psykosen ikke var utløst av rus.

Påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring mot 18-åringen.

Rettssaken startet i Jæren tingrett i Sandnes onsdag 15. mai.

Han gikk også hardt ut mot politiet, og kalte tiltale mot 43-åringen for «makkverk».

– Jeg ble forbanna da jeg leste om tiltalen. Det var ikke godt politiarbeid som gjorde at de kunne pågripe en person dagen etter drapet. Det var en observant far, sa svogeren.

– Varhaug har faren å takke. Det kunne gått flere dager før sønnen ble tatt, la han til.

La ned påstand om betinget fengsel

Nå skal retten ta stilling til om faren skjønte at sønnen var involvert i en sak som kunne medføre politietterforskning, da han tørket blod av hammeren og vasket klærne.

Det nekter han for.

Aktor Oddbjørn Søreide la ned påstand om betinget fengsel i 30 dager. Med prøvetid på to år.

– Familien har fått nok. Det er ikke noe ondsinnet motiv i vår sak. Dette har i utgangspunktet vært en svært krevende sak for begge familiene, sa Søreide.

43-åringens forsvarer Inger Marie Sunde la ned påstand om frifinnelse i sin prosedyre.