Faren til drapstiltalte er selv tiltalt

Statsadvokat Oddbjørn Søreide i Rogaland bekrefter dette overfor NRK.

Faren er tiltalt etter straffelovens paragraf 160 som blant annet handler om bevispåvirkning.

Dette har en strafferamme på inntil to års fengsel:

Straffelovens § 160 Ekspandér faktaboks Paragraf 160 handler om bevispåvirkning og unndragning fra strafforfølgning:

«Den som motarbeider en offentlig undersøkelse av et lovbrudd ved å bidra til at gjenstander som kan ha betydning som bevis tilintetgjøres, fjernes, ødelegges, endres, plantes eller fabrikkeres, eller på annen måte utsletter sporene etter handlingen, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år».

Søreide sier at tiltalen går ut på at den drapstiltaltes far har vasket sønnens klær morgenen etter drapet. Faren tørket også blod fra skaftet på en hammer som hant fant i huset.

Denne hammeren hadde sønnen brukt til å drepe Sunniva med.

Søreide ønsker ikke å gi flere kommentarer utover at tiltalen er forkynt for faren.

Vitnet i retten i dag

18-åringens far skal ikke ha fått oppnevnt forsvarer.

Faren var tidligere i dag i Jæren tingrett og vitnet i straffesaken mot sønnen.

I vitneboksen fortalte faren til den tiltalte 18-åringen hvordan han avdekket sønnens ugjerning.

– Jeg så på ham at han var i ferd med å sprekke. Han var rød i øynene, sa faren.

Til sin store overraskelse oppdaget faren at det var blod på sønnens t-skjorte og på andre klær. NRK har tidligere omtalt hendelsen.

Spylte buksa i badekaret

Klærne fant faren under solariet i huset, men buksen til tiltalte manglet.

– Jeg spurte hva som hadde skjedd. Sønnen min fortalte at han hadde vært i slåsskamp med en kamerat.

Ifølge faren var buksen full av blod.

I vitneboksen i rettssal 2 i Jæren tingrett, sa faren at han syntes det var veldig mye blod på klærne til at sønnen hadde vært i en slåsskamp.

– Det var så mye blod på buksa at han ikke kunne vaske den sammen med de andre klærne. Jeg tvang sønnen min til å spyle buksa i badekaret. Det var min bukse, fortalte faren.

Seinere fikk faren avdekket at dette med slåsskamp bare var oppspinn. Mandag ettermiddag ble 18-åringen kjørt til politistasjonen på Bryne av en onkel.