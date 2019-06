Faren nekter straffeskyld

Drapstiltaltes far i Varhaug-saken nekter straffskyld for å ha motarbeidet politiet, ifølge Aftenbladet. Faren er tiltalt for å ha forsøkt å unndra bevis i drapssaken ved blant annet å vaske sønnens klær. Han må møte i Jæren tingrett 20. juni.