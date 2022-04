Fare for utsatt byggestart

Det er fare for at utlysing av anbudskonkurransen for bygging av ny E39 mellom Bue og Ålgård kan vil utsatt.

Det statlige veiutbyggingsselskapet Nye Veier vurderer om denne veistrekningen sammen med flere andre må utsettes på grunn av priseksplosjonen for blant annet stål og betong på grunn av krigen i Ukraina, skriver Dagens Næringsliv.

Kontrakten på 3,8 milliarder kroner for bygging av E39 mellom Bue og Ålgård skal etter planen lyses ut i august.