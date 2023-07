Fare for styrtregn

Yr har sendt ut farevarsel om styrtregn i morgon, måndag, i deler av Rogaland.

– Truleg så er det fjordane aust for Boknafjorden og inn mot fjellet der me ser fare for dei kraftigaste bygene, seier Per Egil Haga, vakthavnede meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Dei kratigste bygene vil truleg komme søraust, frå Egersund og vidare austover.

Han fortel det vil bli byger vestover mot Stavanger og Karmøy også, men ikkje like ille. Det er Agder, og områda på grensa, som vil bli hardast ramma.

– Så denne veka ser ikkje så veldig sommerlig ut. Me er på veg inn i ein lågtrykksperiode, seier Haga.