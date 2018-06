Fare for skogbrann

Selv om beredskapen mot skogbrann igjen høynes i Sør-Norge, viser Yrs skogbrannindeks at faren i Rogaland stort sett er lav. På steder i Lund, Strand, Hjelmeland og Sauda er indeksen imidlertid over 20 – noe som betyr fare for skogbrann.