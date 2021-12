Fare for nye ras

Fylkesvei 523 like nord for Hølleslitunnelen mellom Forsand og Jørpeland, blir stengt inntil geolog har undersøkt rasstedet. Det gikk et steinras ved 05-tiden tirsdag morgen, som dekket det sørgående kjørefeltet. Det er fare for nye ras, og oppryddingen er stanset inntil videre. Det er omkjøring via fylkesvei 4638.