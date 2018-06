Far tvangsdopet sønn i flere år

I dag er rogalendingen 20 år, men barndommen hans har mildt sagt vært spesiell.

Det hele startet sommeren 2008 da han og faren så kampsportfilmer sammen, blant annet Bruce Lee-filmer.

10-åringen spurte faren om det var noen måter han selv kunne få like store muskler som filmhelten, helst så raskt som mulig.

Faren nølte først, men en dag gikk de to opp på badet hvor faren fant fram anabole steroider som han sprøytet inn i rumpeballen på sønnen.

Som 11-åring ble han utredet på sykehuset fordi han vokste så raskt, uten at det ble iverksatt tiltak.

Det er satt av seks dager til rettssaken i oktober. Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Vekstøkningen på 20 centimeter fra han var ti til elleve år, viste seg å ha en uvanlig forklaring.

Gjennom fire år, fram til sønnen var 14, fikk han en rekke kurer med anabole steroider og testosteron av faren, både i form av tabletter og sprøyter.

– Eksponert for bivirkninger

Sønnen begynte å legge på seg, og han ble hissigere enn han hadde vært tidligere.

I Stavanger tingrett ble faren i november 2015 dømt til åtte måneders fengsel. Retten mente at faren grovt hadde sviktet ansvaret han hadde som far.

I dommen fant retten det bevist at farens hadde tvangsdopet sønnen fra 2008 til 2012. Dommerne mente at gutten i hele denne perioden hadde blitt eksponert for en rekke alvorlige bivirkninger.

Press og manipulering

Faren nektet straffskyld i retten hvor han forklarte at han som aktiv kroppsbygger brukte anabole steroider og testosteron fra tidlig på 1990-tallet til rundt 2005.

Tiltalen omfatter tvangsdoping både med sprøyter og tabletter. Foto: Colourbox

Da sønnen var 15 år trakk han tilbake politiforklaringene mot faren, men retten mente at det var faren som hadde presset og manipulert ham til å endre forklaringene.

Faren skal ha fortsatt

15. oktober må faren møte i retten på nytt. Det er satt av seks dager til saken i Jæren tingrett. Ifølge tiltalen som tidligere har vært omtalt i Rogalands Avis, har faren fortsatt å tvangsdope sønnen.

Denne gangen omfatter tiltalen perioden fra sommeren 2014 til januar 2016, da sønnen var mellom 16 og 18 år.

Ut fra tiltalen betyr dette at de nye forholdene skjedde samtidig med at den forrige straffesaken ble etterforsket, og mens den var oppe til behandling i retten.

Det var sønnen som i 2016 leverte en ny anmeldelse mot faren som nå er i midten av 40-årene.

– Dopet i ukevis

Ifølge statsadvokat Arvid Malde har faren «injisert dopingmidler og andre uregistrerte medikamenter intramuskulært» på sønnen gjentatte ganger.

Dopingmidlene skal ha blitt gitt i perioder over flere dager, og noen ganger over flere uker i form av lengre kurer.

Mannens forsvarer, advokat Bengt Sigurd Rønningen, sier at klienten hans nekter straffskyld etter tiltalen.

Stian Trones Bråstein er bistandsadvokat for den 20 år gamle gutten. Han ønsker ikke å gi noen kommentarer før tingrettsbehandlingen. Overfor NRK karakteriserer han saken som tragisk.

Tiltalen omfatter også en rekke brudd på besøksforbud som den tiltalte i mannen i 40-årene er ilagt mot flere nære slektninger.