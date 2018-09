Far tiltalt for misbruk av datter

En 39 år gammel mann fra Gjesdal er tiltalt for å ha misbrukt sin da 14 år gamle datter seksuelt og tvunget henne til å sende nakenbilder. Det melder Dagsavisen/RA. Mannen er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for å ha seksuell omgang med slektning i nedstigende linje.