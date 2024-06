Far tiltalt etter at ett-åring falt ut av vindu

I fjor sommer falt et ett år gammelt barn fem meter ut av et vindu i andre etasje i en bolig i Stavanger. Nå er faren tiltalt.

NTB skrev dette først.

Faren er tiltalt etter straffeloven paragraf 288, som går på å ha unnlatt å gi hjelp til noen i hjelpesløs tilstand.

Ifølge tiltalen skal faren ha unnlatt å kontakte helsevesenet for tilsyn og vurdering av skadeomfanget hos barnet, til tross for at han visste at sønnen hadde falt ut av vinduet.

Barnet skal først ha falt 3,5 meter før han traff bakruten på en bil som stod parkert under vinduet. Ruten på bilen knuste, og barnet falt videre fra bilen og til bakken som er asfaltert.

I alt er høyden fra vinduet på boligen til bakken ca. 5 meter.

Mannens forsvarer, Knut Lerum, har ingen kommentar til saken på nåværende tidspunkt.

Saken skal opp over to dager i Sør-Rogaland tingrett i starten av august.