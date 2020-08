Får teststasjon neste uke

Det blir trolig opprettet en teststasjon på Haugesund lufthavn Karmøy neste uke for å sjekke passasjerer for koronaviruset. Smittevernoverlege i Karmøy Martin Eikrem skal ha et møte med flyplassen i dag. Teststasjonen blir for utenlandspassasjerer.