Får støtte til gratis buss

Det er ikke bompenger som skal dekke to uker med gratis buss når bomringene trer i kraft. Ifølge Venstres Kjartan Alexander Lunde opplyste samferdselssjefen på et møte at det er et belønningsmidler. – Det blir veldig bra og godt å ha et sånt fint tiltak som lar folk prøve bussen på en fin måte når bompengene trer inn, sier Lunde.