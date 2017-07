Får stille i skoledebatt etter mye frem og tilbake

– Staten skal ikke være en foreldrestat som tar avgjørelsene for deg.

Slik lyder budskapet til Ronny Skjæveland, listetopp for partiet Liberalistene. Et budskap Skjæveland gjerne vil ut med i gymsaler og auditorier på de videregående skolene til høsten.

For de minste partiene er debattene i forbindelse med skolevalgene en viktig arena for å nå ut i samfunnet.

– Det er kjempeviktig at folk, og særlig ungdom, får vite at det finnes alternativer til det etablerte politiske miljøet som er i dag. Vi skiller oss markant fra alle de andre partiene og jeg mener det er ytterst viktig at vi får slippe til i den offentlige debatten, sier Skjæveland.

Fikk først ikke stille

Men det skulle vise seg å være utfordrende å få til. Kun de partiene som fikk minst én prosent oppslutning ved forrige skolevalg, skulle i utgangspunktet få lov til å stille i debatt.

– Hvis vi kommer opp i 10–15 partier i skoledebattene, vil det bli begrenset med taletid for det enkelte parti. Det kan svekke kvaliteten på selve debatten, sier Randi Hummervoll, seksjonssjef i opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Skjæveland sier han har forståelse for at en ikke ønsker en uryddig debatt, men tror ikke det ville utgjort noen stor forskjell, dersom hvem som helst kunne stille ved skolevalgsdebattene.

– Erfaring tilsier at de minste partiene ikke har apparat til å stille uansett. Jeg ser ikke for meg at skolene blir nedrent, det er ikke en reell problemstilling, sier politikeren.

– Helt avgjørende å være med

Liberalistene fikk først "nei" til å stille, men etter mye frem og tilbake mellom fylkeskommunen og partiet, fikk de likevel lov til å ta plass under debattene til høsten.

– Liberalistene er et relativt stort parti, sett fra ungdomsparti-siden i Rogaland. Samtidig har vi sjekket andre fakta, og har valgt å la Liberalistene være ett av deltakerpartiene i debattene til høsten, sier Hummervoll etter at de valgte å snu i saken.

Dermed kan Skjæveland og Liberalistene puste lettet ut, og forberede seg til debatt.

– Hvor avgjørende er det å få lov til å være med?

– Det er helt avgjørende. Folk har ikke hørt om oss, så vi trenger enhver mulighet til å vise oss frem. Når vi i tillegg har et forholdsvis kontroversielt budskap, så er det klart at vi må benytte anledninger som dette, sier Skjæveland.