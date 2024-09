– Min klient er fornøyd med dommen, og nå ser vi frem til ankebehandling i høst, sier forsvarer Lerum til NRK.

Det var i fjor sommer at en ettåring falt ut av et vindu i Stavanger. Fallet skal ha vært på nesten fire meter, og barnet skal ha truffet en bil.

En beboer skal ha hørt et smell fra utsiden av boligen sin. Da han gikk ut fikk han se at bakruta på bilen hans var knust.

Da bileieren sjekket et overvåkningskameraet sitt, fikk han seg et sjokk. Videoen viste at et barn hadde falt ned fra et vindu og truffet bakruta på bilen.

Mannens forsvarer, Knut Lerum. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Klatret opp på bord mens faren var på toalettet

Ifølge dommen fra Sør-Rogaland tingrett klatret barnet opp på et stuebord som stod like ved vinduet mens faren var på toalettet. Barnet klarte så, ifølge forklaringen til faren, å åpne vinduet for å så falle ut av det.

Fra vinduet og ned på bakken er det cirka fem meter, men ettåringen traff altså vinduet på bilen under vinduet, før det så falt på bakken.

Faren kom seg raskt ned og fant barnet, som så relativt uskadet ut, ifølge dommen.

Han undersøkte barnet, og skal ha funnet ut at det ikke hadde noen synlige skader, foruten noen skrubbsår på ryggen som ble plastret.

Ventet med å kontakte legevakt og sykehus

Mannen valgte, sett i lys av at det hele så ut til å ha gått bra, å avvente før han eventuelt kontaktet legevakt eller sykehus.

Han var ifølge dommen bekymret, både for barnet og hva de rundt han ville si. Han søkte på nett etter «child dropped from 2 floor», uten at han fant noe av bekymring.

Etter hvert, da naboen så overvåkningsvideoen på mobilen sin, kontaktet han politiet, som kom sammen med ambulanse og tok med seg barnet til legevakten.

Da hadde det gått 7 timer siden fallet.

Stavanger legevakt. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Også på legevakten ble det konstatert at barnet hadde kommet unna dette uten store skader. Barnet har ifølge dommen heller ikke hatt noen senskader som følge av fallet.

Retten mener den tiltalte mannen tok et bevisst valg ved å unnlate å gi barnet nødvendig helsehjelp, til tross for at han var klar over at sønnen hadde hatt et større fall på flere meter ned fra vinduet.

– Fornøyd med dommen

Retten mener fallet var så stort og alvorlig at det ut fra omstendighetene lett kunne medført alvorlig skade på barnet. Og at barnet var i hjelpeløs tilstand, da det ikke kunne gi beskjed om eventuelle smerter.

I dommen mener retten at faren, gjennom sin unnlatelse av å ikke gi barnet øyeblikkelig og påkrevd helsehjelp, satte sine egne interesser foran barnets akutte behov for forsvarlig undersøkelse og behandling.

Han dømmes derfor til seks måneder betinget fengsel. Påtalemyndigheten mente at seks måneder ubetinget fengsel var passende straff, og Statsadvokaten opplyser overfor NRK at de har anket dommen.

Den er derfor ikke rettskraftig.

– Blekket var ikke tørt i tingretten før Statsadvokaten anket til lagmannsretten, sier farens forsvarer, Knut Lerum til NRK.