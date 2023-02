Får sertifikatet tilbake og boten kraftig redusert

Onsdag gikk ankesaken til en mann og en kvinne, som i tingretten i fjor ble dømt til betinget fengsel i 18 dager, tap av førrerett i 18 måneder og bøter på henholdsvis 80.000 og 88.000 kroner for promillekjøring med el-sparkesykkel.

Der ba aktor om betydelig lavere straff enn i tingretten:

– Bot på 22.000 kroner og ikke tap av førerrett, skriver politiadvokat Tonje Ravndal i en SMS til NRK.

Etter at Høyesterett fredag fastsatte at straffen for promillekjøring med el-sparkesykkel skulle være bot, hadde aktor varslet at det også ville bli bedt om lavere straff i denne saken.

En dom er ventet mot slutten av uken.