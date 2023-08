Får nei på grunn av fare for 200 års flaum

Fare for meir regn og større flaumar, får konsekvensar for ein familie i Sauda. Dei fekk nei frå kommunen til å byggje om eit uthus, for at det skulle bli ein del av bustadhuset.

Årsaka er at golvet på uthuset kan oversumt med 60 centimeter dersom det kjem ein 200-års flaum, skriv avisa Ryfylke.

Administrasjonen skriv at Sauda kommune kan bli erstatningsansvarlege dersom dei gjev unntak frå regelverket.

Kommunepolitikarane skal behandle klagen frå utbyggjar i morgon, tysdag.