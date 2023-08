Får likevel beholde avlastningstilbudet

Anette Kværnøy får likevel beholde avlastningstilbudet på 88 timer i uken for å hjelpe sin hjertesyke datter på to år. Det ble bestemt på et ekstraordinært kommunestyremøte i Karmøy i går kveld. Kværnøy klagde til Statsforvalteren i Rogaland da kommunen mer enn halverte avlastningstilbudet.