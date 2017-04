Får kritikk for «poetisk» annonse

Proaktiv eiendomsmegling fikk mye oppmerksomhet da de prøvde å selge en bolig på Våland med poetiske beskrivelser av huset og eiendommen. Nå får de kritikk av forbrukerombudet, som kaller annonsen ulovlig, ifølge nettavisen E24. Forbrukerombudet reagerer på at viktig informasjon er utelatt fra annonsen, og på at de poetiske beskrivelsene villeder boligkjøpere. Ifølge Ordin Fikstvedt i Proaktiv hadde de planer om å gjøre annonsen mer informativ, men at endringene ikke kom med i den endelige utgaven.