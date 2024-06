Får kjøpe gård til 25,5 mill.

Et ungt par får likevel kjøpe en gård på Høg-Jæren for 25,5 millioner kroner. Hå kommune mente prisen var for høy og ville ikke gi konsesjon for å drive gården til kjøperne fordi de mente gården ikke ville gi nok inntekter til å betjene lånet.

Men nå har statsforvalteren bestemt at gården på i underkant av 500 mål og en melkekvote på 350.000 liter kan selges for 25,5 millioner kroner, skriver Jærbladet.

Gården er den dyreste noensinne i Hå kommune.