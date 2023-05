Får kjønnssorteringsmaskin for kyllingar

Om få veker blir Nordens første maskin for kjønnssortering av rugeegg installert på rugeriet til Steinsland Co på Bryne. I dag blir alle hanekyllingar avliva etter at dei har kome ut av egget. Den nye kjønnssorteringsmaskinen oppdagar kva kjønn kyllingane har medan dei ennå er i egget, og egga med hanekyllingar kan då destruerast før kyllingane blir fødde.