Får ikke svar om In Amenas

Verken norske myndigheter eller Equinor kjenner til om det har vært et rettsoppgjør etter terrorangrepet mot In Amenas-anlegget i Algerie for ni år siden, skriver Aftenbladet.

Fem ansatte i det som var Statoil den gangen, ble drept i terrorangrepet som varte i flere dager.

Tre av de 30 terroristene overlevde da algeriske styrker stormet anlegget, og ble fengslet.

Den algeriske ambassaden i Norge har ikke svart på hva som skjedde med de overlevende terroristene, eller om andre ble pågrepet i ettertid.