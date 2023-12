Får ikke lagt til kai

To ferjer i Boknafjordsambandet med passasjerer om bord, får ikke lagt til kai. Det skriver Stavanger Aftenblad.

Uværet har ført til at Boknafjord-sambandet for øyeblikket er stengt. Det skal være snakk om de to siste ferjene som la fra kai før sambandet ble stengt.