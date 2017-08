Får Homofrydprisen 2017

Morten Vestvik får Homofrydprisen 2017. Prisen deles ut under festivalen Stavanger på skeivå på Gaffel og Karaffel. Ifølge juryen har Vestvik «i mange år jobbet både dag og natt for mennesker som bryter normene for kjønn og seksualitet». Vestvik var også en av initiativtakerne til festivalen.