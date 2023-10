I sommer fikk selskapet Green Mountain grønt lys for bygge et datasenter for TikTok på grensen mellom Hamar og Løten.

Prosjektet er omstridt, både på grunn av den kinesiske leietakeren, og fordi datasenter som dette krever enorme mengder strøm – uten å gi særlig mange arbeidsplasser tilbake. Ifølge en rekke motstandere.

Green Mountain har derimot garantert at TikTok-senteret vil gi minst 350 lokale årsverk i Innlandet. Hvis ikke, lover de å betale bøter.

Liknende løfte vil de gi dersom de får bygge et enda større senter – til en hittil ukjent kunde – på Kalberg på Jæren. Her garanterer selskapet for 500 årsverk.

Skal vare i minst ti år

NRK har fått se den uvanlige avtalen Green Mountain har gjort med Heggvin Utvikling, som disponerer tomta på grensen mellom Hamar og Løten. Avtalen var en forutsetning for i det hele tatt å si ja til planene om et TikTok-senter:

Green Mountain skal etablere om lag 70 arbeidsplasser for hvert av de fem planlagte byggetrinnene – til sammen minst 350 arbeidsplasser.

Én arbeidsplass er definert som ett årsverk på 1750 arbeidstimer.

Disse 350 årsverkene skal drifte datasenteret. Selve byggingen av senteret kommer i tillegg.

Årsverkene skal enten være fast ansatte eller innleide hos Green Mountain, TikTok eller noen av deres leverandører.

Alle årsverkene skal ha fast arbeidssted «på eiendommen», altså på selve datasenteret.

Årsverkene skal vare i minst 10 år.

Green Mountain må betale 100.000 kroner hvert år for hver av de 350 arbeidsplassene som det ikke blir noe av.

I avtalen er det også en klausul om at Green Mountain en gang i året må avlegge rapport på hvor mange mennesker datasenteret har sysselsatt de siste 12 månedene, og denne rapporten må være godkjent av en revisor.

Dette er avtalen: Ekspander/minimer faktaboks Det er en forutsetning for nærværende avtale at gjennomføring av Kjøpers planer, ved utbygging av alle de fem planlagte byggetrinn, innebærer at det etableres minst 350 arbeidsplasser (hele årsverk) på Eiendommen enten ved ansettelse eller innleie hos Kjøper, Kjøpers kunde eller hos Kjøpers leverandører. Antallet arbeidsplasser vil øke i takt med de ulike byggetrinnene og hvert byggetrinn skal innebære at det etableres minst +- 70 arbeidsplasser. Dokumentasjon på dette er fremlagt som vedlegg til opsjonsavtalen. Kjøper garanterer for overnevnte. Med hele årsverk menes 1750 timer per år, med fast arbeidssted på Eiendommen. Antall arbeidsplasser per byggetrinn vil opprettholdes i minst 10 år fra og med det enkelte byggetrinn er i full drift. Ved brudd på garantien i dette punkt skal Kjøper betale et årlig tilleggsvederlag på kr 100.000 per år per manglende årsverk med fast arbeidssted på eiendommen i forhold til garantien. Kjøper skal ved utløpet av det enkelte år uoppfordret besørge at Heggvin Utvikling AS får en revisorbekreftet oppstilling over antall hele årsverk som har vært sysselsatt av Kjøper tilknyttet Eiendommen. Kjøper skal videre fremlegge oversikter/estimater over hele årsverk som har vært sysselsatt som en følge av driften på Eiendommen.

– Gir trygghet

Styreleder Petter Myrvold i Heggvin Utvikling sier at avtalen er uvanlig, men mener den gir økt trygghet for at salget av tomta til Green Mountain faktisk gir mange arbeidsplasser lokalt.

– Det er en avtale med et stort norsk aksjeselskap som vi har tillit til at oppfyller sine forpliktelser, sier Myrvold til NRK.

– Hvilke signaler synes du Green Mountain sender gjennom en slik avtale?

– De sender et signal om at ringvirkningene fra datasenteret er reelle.

Styreleder Petter Myrvold i Heggvin Utvikling. Foto: Jens Haugen / Anti

– Hva synes du om størrelsen på «boten» – 100.000 kroner per år?

– Da vi inngikk avtalen, mente vi størrelsen var akseptabel og formålstjenlig. Akkurat hva en slik arbeidsplass er verdt, kan man sikkert mene mye om, men et årlig sekssifret beløp per arbeidsplass må være «brukbart», som vi sier her. Om et vesentlig avvik mot formodning skulle oppstå, vil vi hvert fall sitte igjen med en kompensasjon som er vesentlig ut fra lokale forhold, sier Petter Myrvold.

500 jobber på Jæren?

9. oktober presenterte Green Mountain planene for et enda større datasenter på Kalberg i Time kommune på Jæren. Sammen med en hemmelig, internasjonal teknologigigant ønsker Green Mountain å investere 50 milliarder i senteret, som de lover skal gi 500 årsverk på Jæren – dersom lokalpolitikerne sier ja før jul.

Daglig leder Svein Atle Hagaseth bekrefter overfor NRK at selskapet ser for seg en tilsvarende avtale som på Hamar, med bøter i størrelsesorden 100.000 kroner dersom lovede arbeidsplasser som uteblir. Det gleder Time-ordfører Andreas Vollsund (H):

Ordfører i Time, Andreas Vollsund (H). Foto: Lene Underhaug

– Det er en veldig konkret avtale på Hamar, og jeg er sikker på at vi skal kunne få til en like konkret avtale på Kalberg. Her kan vi faktisk få garanti på at de skal skape minst 500 arbeidsplasser, noe som er historisk, sier Vollsund, som mener avtalen er helt unik.

– Vanligvis, når vi sier ja til å regulere et område, får vi aldri noen garanti som dette på antall arbeidsplasser, sier Time-ordføreren.

Men ikke alle er like begeistret for Green Mountain sin vilje til å betale bøter for eventuelle løftebrudd.

– Merkelig avtale

Gaute Bjørklund Wangen er førsteamanuensis ved NTNU i Gjøvik og CTO i Diri AS. Han har flere ganger, blant annet i en kronikk i Hamar Arbeiderblad, kritisert datasenterbransjen for å lokke med urealistisk mange lokale arbeidsplasser.

– Historisk sett har datasenteretableringer i Norge for det meste brutt løftene om varige arbeidsplasser etter at etableringen er gjennomført, mener han.

Wangen synes det er positivt med en skriftlig avtale om et konkret antall arbeidsplasser, men han er i tvil om hvor juridisk holdbar den er. Han synes dessuten 100.000 kroner er lite for et tapt årsverk, og at avtalen fremstår «merkelig»:

Gaute Bjørklund Wangen ved NTNU. Foto: Frøydis Barstad / Diri AS

– Målet med etableringen er vel at den skal bli lønnsom, ikke å maksimere antall årsverk, undrer Wangen, som også stiller spørsmål ved om Green Mountain kan garantere at datakundene og eksterne leverandører vil bidra med de nødvendige årsverkene.

– Men tror du en slik avtale virker betryggende på lokalpolitikere som skal si ja eller nei til slike prosjekter?

– Ja, absolutt. Dette virker nok betryggende, men det er usikkert hvor mye denne avtalen er verdt i praksis, mener Gaute Bjørklund Wangen.

Vil ha én million i bot

Ingrid Fiskaa fra SV er stortingsrepresentant, lokalpolitiker i Time – og en klar motstander av datasenterplanene på Kalberg. Et løftet om 100.000 kroner i bot for manglende arbeidsplasser, endrer ikke det:

– Hundre tusen kroner for en arbeidsplass det ikke blir noe av, er en ganske liten sum i denne sammenhengen. Så hvis det er noe tak i de som ønsker dette datasenteret velkommen, bør de manne seg opp og be om en langt høyere sum.

Ingrid Fiskaa (SV). Foto: William Jobling / NRK

– Hvor høy?

– Hadde vi vært oppe i beløp på én million eller rundt der, så hadde vi i alle fall vært i nærheten av hva det koster med et årsverk. Da hadde vi begynt å snakke om noe som kanskje kan svi litt, mener Ingrid Fiskaa.