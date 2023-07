Fant skipper til ferja mellom Lauvvik og Oanes

Ferja mellom Oanes og Lauvvik har fått en kaptein til helga, og derfor blir ikke avgangene innstilt.

I går meldte Sandnesposten at det kunne bli stopp for Høgsfjordsambandet i helga grunnet mangel på skipper. Hans Skaar i Fartøysdrift AS seier til NRK i dag at det nå har ordna seg, og at ferja går som normalt i helga.