Fant naken og ruset mann i stua

I natt ble en mann arrestert i et hus i Skudeneshavn. Politiet hadde fått melding om et pågående innbrudd i huset, og fant den nakne og rusede mannen inne i stua. Mannen var ikke i stand til å gjøre rede for seg. Han ble med politiet uten dramatikk.