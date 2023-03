Fant machete i sandkassa

Barn fant en machete i en sandkasse i Klepp i ettermiddag, i samme område som store politistyrker lette etter en mann som truet andre. Barna skal ha kommet løpende inn med macheten like ved, og foreldrene kontaktet politiet. En patrulje ble sendt ut for å hente gjenstanden. – Det kan tyde på at det er den samme macheten som mannen har brukt, men det er ikke helt avklart enda, sier operasjonsleder Roger Litlatun.