Fant konas datingprofil

En mann er dømt til 30 dagers fengsel og må betale en kvinne 10.000 kroner i erstatning for fysisk og psykisk vold over flere år. Ifølge Dagsavisen RA skal mannen ha kastet kvinnen på gata etter å ha funnet profilen hennes på en datingside. Det var gjennom samme side to møttes.