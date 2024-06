Fant igjen både tyv og tyvegods

Eierne av et hus som er under oppussing i Haugesund, oppdaget seint torsdag kveld at de hadde innbruddstyv i huset. Han forsvant fra stedet før politiet kom. Politipatruljen fikk etter få timer los på tyvegodset. Det er nå levert tilbake til eier og patruljen oppretter sak.