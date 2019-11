– Vi kan ikke per nå si at det har skjedd noe kriminelt, men undersøker dette, sier innsatsleder Kjell Riise i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet fikk i morgentimene lørdag melding om at det lå en livløs person i et boligområde på Madlamark i Stavanger.

SØKER SPOR: Krimteknikere begynte å jobbe på stedet lørdag formiddag. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det viste seg å være en kvinne i 30-årene av asiatisk opprinnelse.

Hun lå på gressplenen helt inntil en lavblokk på fire etasjer i Norvald Frafjordsgate.

Politiet erklærte henne død på stedet. De oppdaget også at et vindu sto på vidt gap i øverste etasje av blokka, 10-12 meter over den døde kvinnen.

Sperret av området

Deler av området ble raskt sperret av og politiet utvidet sperringene utover formiddagen da krimteknikerne kom til stedet.

ETTERFORSKER: Innsatsleder Kjell Riise forteller at politiet nå gjør både taktisk og teknisk etterforskning. Foto: Erlend Frafjord / NRK

– Vi vet hvem den avdøde kvinnen er. Vi tar nå avhør av personer i området, og skal også gjøre tekniske undersøkelser, sier Riise.

Ifølge Riise er den avdøde ikke kjent for dem fra tidligere.

Etterforsker bredt

I en pressemelding betegner politiet dødsfallet som mistenkelig som følge av funn på stedet.

Innsatsleder Kjell Riise avkrefter at det er funnet gjenstander som kan knyttes til dødsfallet. Det er mer omstendighetene rundt funnet politiet oppfatter som mistenkelige.

FLERE PATRULJER: Politiet har vært på stedet gjennom hele lørdagen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I 12-tiden satte krimteknikerne opp et telt over den døde kvinnen. Deretter påbegynte de kriminaltekniske undersøkelser av kvinnens kropp

– Saken etterforskes rutinemessig bredt, opplyser operasjonsleder Toralv Skårland i en pressemelding.