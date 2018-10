Fant 500.000 kroner i postkassen for tredje gang

Å finne så mye penger i postkassen er noe de færreste opplever i livet. For Morten Jelsa skjedde det for tredje gang i dag.

I 2014 og i 2016 dumpet det også 500 tusenlapper ned i den hvite kassen utenfor huset på Varhaug.

– Jeg tror pengegaven kommer fra samme person, men jeg vet ikke hvem det er. Jeg vil heller ikke prøve å finne det ut av respekt for giveren. Det er jo en grunn til at vedkommende ikke gir seg til kjenne, sier Jelsa til NRK.

Det var Jærbladet som først omtalte saken.

Fulgte med lapp

Morten Jelsa er styreleder i det lokale idrettslaget Varhaug IL, og pengegavene går rett til klubben.

– Det er veldig kjekt at slike gaver kommer så mange folk i bygda til gode, sier han.

Dette er pengebunken fra 2016. Foto: Morten Jelsa

Denne gangen fulgte det en lapp med pengegaven. Der sto det at giveren gjerne så at pengene gikk til et påbygg som idrettslaget har planlagt på tribunen.

VIP-tribune for eldre

– Giveren håpet at vi ville kalle påbygget for «Postkassen», ler Jelsa.

Planen er å bygge en innglasset VIP-tribune på toppen av eksisterende tribuneanlegg, hvor blant andre eldre skal kunne ta heis opp for å se fjerdedivisjonskamper i fotball.

– Denne gaven gjør at vi kan realisere idéen når vi gjør mye av jobben på dugnad, sier Morten Jelsa.

Får hint i forkant

Han pleier å få et hint om at han bør ta en tur i postkassen. Sist skjedde dette i form av en anonym telefon.

Denne gangen fikk han vite av en mellommann at noe var på gang. Men han visste ikke når pengene ville komme.

– Det er helt utrolig at noen vil idrettslaget så vel, vi er veldig glade for pengene, sier Jelsa.

– Kan Varhaug IL allerede nå kan legge inn en halv million kroner i ekstrainntekter i budsjettet for 2020?

– Det er jo lov å drømme, men jeg har ikke store forhåpninger til at det skjer igjen, avslutter den glade idrettslederen.