Fant 3,1 kilo hasj hos ektepar

Et ektepar er tiltalt etter at politiet fant 3,1 kilo hasj i hjemmet deres. Det var i april ifjor at politiet fant hasjen, i tillegg gjorde de et mindre beslag hos paret i mai, skriver RA. Paret er tiltalt for grov overtredelse av narkotikaloven.