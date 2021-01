Fann nøkkelknippe i postkasse

To personar blei tatt for innbrot i Haukåsvegen i Stavanger i natt. Dei hadde funne nøkkelknippet til bustaden i ein postkasse og låst seg inn. Den eine, ei kvinne i 40-åra er meldt for innbrotet og nøklane er levert tilbake til huseigaren.