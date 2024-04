Fann MC-fører som stakk av etter krasj

Ein mann i 30-åra er mistenkt for å ruspåverka køyring av motorsykkelen som var involvert i ei ulukke på E134 i Haugesund laurdag kveld.

Politiet fann den skadde mannen i ein hage i nærleiken. Han er køyrd til Haugesund sjukehus for ein sjekk, og for å ta blodprøver for å sjekke om han er rusa.