Fann død person i barnekjeledress med redningsvest

– Ved undersøkingar av kjeledressen fann vi leivningar av det som truleg er eit barn inne i dressen, seier jourhavende jurist Erik Engløkk i Sørvest politidistrikt, til NTB.

Han seier at omstenda tyder på at personen kan ha lege lenge i sjøen, og at det så langt ikkje er noko som tyder på at det er snakk om ei straffbar handling.

Det var tidleg på ettermiddagen fredag at det ble meldt om funn av ein barnekjeledress med ein redningsvest i vasskanten lengst sør på Karmøy i Rogaland, ikkje langt frå Skudeneshavn.

Politiet skriv i ei pressemelding at dei framover vil føreta ein del rutinemessige etterforskingsskritt med tanke på å forsøka å fastslå dødsårsak og identiteten til vedkommande.

Dette arbeidet å venta å kunne ta tid.