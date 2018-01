Familien reagerer på dommen

Familien til Gunn Merete Lode frå Bryne, reagerer på at mannen, som i 2005 blei dømd for drapet på kvinna, slepp fri frå forvaring, på prøve, seier advokat Harald Øglænd. Den danske statsborgaren blei dømd til 18 års fengsel og sikring for drapet.