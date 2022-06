Familien er redde

Politiet melder at ein gut, (12) på sparkesykkel, er sakna frå Tjensvoll i Stavanger. Guten har Downs syndrom og familien er redd for at han kan koma opp i ei ulukke i trafikken. Guten har på seg svart sykkelhjelm, kvit t-skjorte med motiv, og mørke shorts. Sykkelen er svart og metallfarga.