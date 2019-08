Familie på fem måtte rømme huset i en fart

– Vi rakk ikke å få skoene på den minste gutten vår en gang, sier Anette Løndalen.

Det ble en dramatisk formiddag for flere familier i Tananger noen kilometer utenfor Stavanger sentrum.

Rundt klokken 10 slo lynet ned i et rekkehus i Smørblomstvegen.

Magnus Wold og Anette Løndalen fikk de tre barna ut av rekkehuset i løpet av sekunder. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det var bare å samle familien og få dem ut, sier Magnus Wold som sammen med Anette klarte å holde parets tre mindreårige barn rolige.

– Da vi kom ut så vi at flammene sto ut fra boden til naboen, og jeg ringte umiddelbart brannvesenet. Da de kom i gang med slokkingen fikk vi beskjed om å dra bort, og komme tilbake siden. Foreløpig vet vi ikke hvor store materielle skader det er i leiligheten vår, sier Wold.

Brannvegger hindret større spredning

Flere av de evakuerte i Smørblomstvegen fikk midlertidig opphold i en barnehage i nærheten.

Sverre Kvam, brigadeleder i Rogaland brann og redning IKS, sier at minst to leiligheter er totalskadd, men at gode brannvegger hindret omfattende spredning bortover rekken hvor familien Wold/Løndalen bor.

To av leilighetene er totalskadde. Det er uvisst hvor store skader naboleilighetene har fått, men brannvegger hindret spredning. Foto: Ole Andreas Bø

Den ene leiligheten som nå er utbrent har i tre uker blitt pusset opp av nye eiere.

– De hadde ikke flyttet inn, men nå må de starte helt på nytt, sier han.

Ifølge Kvam har lynet slått ned i et tre hvor tykke stammer er ødelagt.

– Spenningen fulgte rotsystemet

– Spenningen fra lynet har fulgt rotsystemet i bakken inn til nærmeste jordingspunkt som var el-anlegget i den ene leiligheten som nå er totalskadd.

– Steiner på 100–150 kilo i en mur ble kastet bortover, så det har vært sterke krefter i sving, legger han til.

Brigadeleder Sverre Kvam i Rogaland Brann og redning viser hvor kraftige lynnedslag det var i området lørdag formiddag. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kvam sier det er sjelden at et lynnedslag får så store konsekvenser på bygninger.

– Jeg er glad for at batteripakken i en el-bil utenfor rekkehuset ikke hadde rukket å ta fyr, for slike branner i litiumbatterier er ekstra utfordrende for oss.

Lettere skader

Operasjonsleder Brit Randulf i Sør-Vest politidistrikt sier at politiet fikk melding like før klokken ti om at det var full fyr i en leilighet, og at det brant i en bil.

– Vi fikk tidlig bekreftet at alle i leilighetene hadde kommet seg ut. En person ble tatt med til sjukehuset med lettere fallskader under evakueringen, mens en annen hadde fått i seg noe røyk.

Politiet sier de fortsatt ikke vil konkludere med at lynnedslag i et tre var årsak til brannen.

– Vi ønsker å gjøre ferdig de tekniske undersøkelsene før vi sier noe sikkert, sier hun.